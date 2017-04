Son Dakika: Wikipedia Türkiye'de Yasaklandı

Güncelleme: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre engellemenin sebebi sitede "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin yer alması. " Bu nitelikteki farklı içeriklerin kaldırılması için Wikipedia'ya başvurulmuş; fakat içerikler kaldırılmadığı için erişim engeli uygulanmaya başlanmış.

İnternet üzerinde en yaygın olarak kullanılan bilgi kaynaklarından olan Wikipedia bu sabah saatlerinde henüz açıklanmayan bir nedenden ötürü ülkemizde engellendi.

Daha öncede ülkemizde dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformu olan YouTube yasaklanmış, sosyal medya siteleri yavaşlatılarak erişim güçleştirilmişti ve dolaylı yoldan sansür uygulanmıştı. Fakat yeni Wikipedia yasağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Wikipedia yasağı ile ilgili olarak BTK sitesinde sorgulama yaptığınızda Wikipedia'ya idari tedbir uygulandığı açıklanıyor. BTK üzerinde yapılan sorgulama şu sonucu vermekte:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.



(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.) "

Wikipedia yasağı sadece Wikipedia'nın ana sitesi olan wikipedia.org'yi kapsamıyor, wikipedia'nın diğer dillerdeki sayfaları da yasağa dahil ediliyor. Türkçe Wikipedia sayfası olan tr.wikipedia.org de bu sayfalar arasında.

Kullanıcılar VPN kullanarak Wikipedia'ya erişebilmekteler.

