Dr. Eggman'in planlarını alt üst edin.

Sonic the Hedgehog, SEGA’nın yıllar geçmesine rağmen eskimeyen aksiyon platform oyunu. Kirpi Sonic ve arkadaşlarıyla Dr. Eggman’i durdurmaya çalıştığımız oyunun yeni nesil sürümü, 60 FPS oynanış sunuyor ve oyunun efsanevi müziklerinin düzenlediğini oynarken dikkatimizi çekiyor.

SEGA’nın Android platformuna ücretsiz çıkardığı platform oyunlarından Sonic the Hedgehog, hatırlayacağınız üzere 90’lı yıllarda çıkış yapmıştı. Atarinin popüler olduğu dönemde başında oldukça uzun süre harcadığımız oyunlardan biriydi Kirpi Sonic. Oyunun mobil cihazlarda oynanabilir sürümü de oldukça başarılı. Hikayesi, oynanış dinamikleri, görsel çizgileri ve sesleri korunmuş; orijinalini aratmıyor.

Kirpi Sonic dışında arkadaşları Tails ve Knuckles ile oynayabildiğimiz oyunda dünyayı Dr. Eggman’den kurtarmak için mücadele ediyoruz. Klasik dönerek son derece hızlı şekilde ilerleyebilen Kirpi Sonic’i kontrol altında tutmanın iki yolu var. Kaydırma ve dokunma hareketiyle ve XBOX gibi bir kontrolcüyle Sonic ve arkadaşlarını kontrol etmeniz, düşmanları öldürmeniz, engelleri geçmeniz mümkün.