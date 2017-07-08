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Sonic the Hedgehog
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Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog İndir Hemen İndir

73 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog

iPhone ve iPad İçin Platform Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Kirpi Sonic ve arkadaşlarıyla Dr. Eggman'i durdurmaya çalışıyorsunuz.

Sonic the Hedgehog, SEGA’nın 90’lı yıllarda çıkardığı efsane aksiyon platform oyunu ve artık mobil cihazlarımızda da oynayabiliyoruz. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren retro oyunda Kirpi Sonic ve arkadaşlarıyla Dr. Eggman’in hain planlarını suya düşürüyoruz.

SEGA tarafından geliştirilen hızlı tempolu platform oyununun yeni nesil sürümünde hikaye, görsel çizgileri, oynanış dinamikleri korunmuş. 60 FPS oynanış sunan ve kontrolcü desteğiyle gelen yeni Sonic the Hedgehog’da halkaları toplayarak ilerliyor, görevler esnasında onlarca farklı türde düşmanlarla karşılaşıyor, Dr. Eggman’in planlarını alt üst ederek dünyayı kurtarıyoruz.

iOS sürümünde çıkartma paketi de sunan oyunun offline yani internetsiz oynanabilir olması da güzel olmuş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
SEGA
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