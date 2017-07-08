Kirpi Sonic ve arkadaşlarıyla Dr. Eggman'i durdurmaya çalışıyorsunuz.

Sonic the Hedgehog, SEGA’nın 90’lı yıllarda çıkardığı efsane aksiyon platform oyunu ve artık mobil cihazlarımızda da oynayabiliyoruz. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren retro oyunda Kirpi Sonic ve arkadaşlarıyla Dr. Eggman’in hain planlarını suya düşürüyoruz.

SEGA tarafından geliştirilen hızlı tempolu platform oyununun yeni nesil sürümünde hikaye, görsel çizgileri, oynanış dinamikleri korunmuş. 60 FPS oynanış sunan ve kontrolcü desteğiyle gelen yeni Sonic the Hedgehog’da halkaları toplayarak ilerliyor, görevler esnasında onlarca farklı türde düşmanlarla karşılaşıyor, Dr. Eggman’in planlarını alt üst ederek dünyayı kurtarıyoruz.

iOS sürümünde çıkartma paketi de sunan oyunun offline yani internetsiz oynanabilir olması da güzel olmuş.