Sonunda Silikon Vadisi Cinsiyetçilik İddialarına El Atıyor

Teknoloji dünyasındaki ardı arkası kesilmeyen cinsiyetçilik ve taciz olaylarına sonunda el atan Silikon Vadisi, kadınların yaşadığı bu haksızlıklara tepkisini göstermeye başladı.

Konuyla ilgili en büyük olay, Amerikalı taşıma şirketi Uber’de yaşanmış, 20’den fazla çalışanın işine son verilmiş hatta kurucu CEO sonunda istifa etmişti. Benzer olayların yaşanmaya devam ettiği, Dünya’nın teknoloji kalbi Silikon Vadisi’ndeki bu eşitsizlikler New York Times aracılığıyla ortaya dökülmeye başlandı. 20’den fazla kadının yaşadıklarını kaleme alan Times’ın bu duruşu biraz geç de olsa teknoloji dünyasında kadınların yaşadığı zorlukların ses bulmasıyla birlikte işlerin değişmesine önayak olacak gibi görünüyor.

Öyle ki, geçtiğimiz hafta 6 kadın çalışanına ticari ilişkilerde uygunsuz davrandığı gerekçesiyle Binary Capital’in CEO’su Justin Caldbeck de istifaya zorlanmış, hemen ardından şirketin kurucu ortaklarından Jonathan Teo da istifa etmişti.

Artık bu gibi olaylar, şirketlerin para ve imaj kaybına çok hızlı sebep oluyor. Hele ki teknoloji gibi alternatifi çok olan sektörlerde, kaybedilen pazar payı kısa sürede kayda değer boyutlara ulaşabiliyor. İş dünyasında kadınlara yapılan mobing, oldukça eski ve seslendirilmeyen bir gerçekti. Ancak artık devir değişti ve gizli kalmayan bu eşitsizlikler gerek basının gerekse sosyal medyanın yardımıyla süratla duyuluyor. Umarız, kadınlara karşı geliştirilen bu haksız rekabet ortamı, 21. yüzyıl teknoloji dünyasında artık bir son bulur ve kadınlar en az erkekler kadar rahat bir ortamda çalışma haklarını ellerine alırlar.