Sony Nostaljik Plaklara Geri Dönüyor

Günümüzde eskiye duyulan nostalji büyük şirketlerinde dikkatini çekmiş olacak ki Sony'den ilginç bir hamle geldi. Mevcut piyasada plak talebinin hızla arttığını gören şirket, 1989'dan beri ilk kez kayıtlar oluşturmaya başladı. Sony Music Entertainment tarafından yapılan açıklamada, yeni vinil kayıtlarının geleceği duyuruldu.

Sony, bir zamanlar dünya çapındaki müzik severlerin yüzlerinde gülücükler açtıran cihazlar üretiyordu. Zaman değiştikçe tüketiciler daha küçük ve daha taşınabilir müzik seçeneklerine yöneldi. CD'lerin yükselişinin başlamasıyla birlikte vinil kayıtları artık yapılamaz oldu ve plakların yerini başka ürünler aldı.

Tüketiciler daha sonra dijital müzik platformlarına kayınca, bu sefer de CD'lerden uzaklaşıldı. Çünkü düzinelerce, yüzlerce hatta binlerce şarkı tek bir müzik çalara yüklenebiliyordu. Taşınabilirlik ve kullanılabilirlik rakipsizdi. Dolayısıyla fiziksel bir diske sahip olma sihri de kaçmış oldu.

Görünen o ki, müzik piyasasının yaşam döngüsü tekrardan başa sarıyor. Tüketicilerin eski vinil kayıtlarına olan talebi giderek artıyor ve Sony'de buna öncü olmak istiyor. Modern teknolojilerle harmanlanmış bu kayıtlar, kısa zamanda hayatımıza girebilir.

Her şey beklenildiği gibi giderse de, vinil kayıtları bu yılın sonunda milyon dolarlık bir kilometre taşına tekrar ulaşacak.

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