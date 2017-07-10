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Sosyal Medya Bağımlılığı Psikolojik Hastalıklara Sebep Oluyor

sosyal medya bağımlılığı psikolojik hasalıklara sebep oluyor

Sosyal medyanın, deyim yerindeyse yokluğu bir dert varlığıysa yara. Üzerinde yapılan sayısız araştırmanın sonucunda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, (hiç inkar etmeyin) çoğumuz bağımlıyız. İşin kötü tarafıysa, artık bu bağımlılık çeşitli psikolojik hastalıklara da sebep olmaya başladı.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan, Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Melis Çekiç Güllüoğlu, online (çevrimiçi) olamama korkusunun psikolojik hastalıkları tetiklediğini anlattı. Bu sebeple panik atak geçiren hastaların dahi olduğuna değinen Güllüoğlu, bireylerin hayatlarını yaşamak için değil sosyal medyada paylaşmak için şekillendirdiğinin altını çizdi.

Sosyal medya bağımlısı hastalarına, kendi içlerine dönmelerini öğütlediğini aktaran psikolog Güllüoğlu, “İnsanlar bir paylaşım yaparken gerçekten içlerine dönüp, ‘Ben şu anda bunu yaparken amacım ne?',"Beni mutlu eden şeyler neler?’ diye sormalı. Bireyler insanların dikkatini çeken şeylerden öte, kendi benliklerine odaklanmalı.” şeklinde konuştu.

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Yazar: - 10.07.2017

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