?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaSosyal Medya Fenomeni Nusret, Balon Olabilir Mi?

Sosyal Medya Fenomeni Nusret, Balon Olabilir mi?

Sosyal Medya Fenomeni Nusret, Balon Olabilir mi?

Ünlü et restoranları zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, tuzlama hareketiyle gelen şöhreti, bazı cemiyet haberleri kaynaklarına göre, dünya çapında bir PR çalışmasından ibaretmiş.

Ucankuş.com, Sözcü Gazetesi ve Posta'da çıkan çıkan ve magazin kategorisinde yayınlanan haberlere göre, ünlü et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, ilginç tuzlama hareketi aslında 2 milyon dolar değerinde bir pazarlama çalışmasıymış. Kaynaklar, tuz serpme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için Kasap Nusret'in ABD'li bir ajansla anlaştığı da iddia ediyorlar. Haberlerde Nusret'in PR çalışmasına harcanan paranın iş ortaklarının tepkisini çektiğinden de söz ediliyor.

Sonuç olarak yayınlanan haberler Nusret'in tuz serpme hareketinin kendisine ait bir tarz olmadığı, bunun için profesyonel bir ajansla çalışarak ortaya çıktığı iddia ediliyor. Kaynakların ifadesine göre Nusret, şirket içinde bu PR çalışmasından dolayı tepki toplamış. Ünlü kasap, Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin Narcos dizisinde gözükmesi için ciddi ödemeler yapmış. Bunun yanı sıra, tuzlama hareketini taklit eden ünlü şarkıcı Bruno Mars, Galatasaraylı Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Arsenal’de forma giyen Welbeck, Lyon takımında oynayan Doria'nın da bu hareketi yapması için Nusret'ten ücret aldığı da haberlerde yer alıyor.

İndir
Salt Chef Android
Salt Chef Android Android için Yemek Pişirme Oyunu

İndir56 MB
Salt Chef iOS
Salt Chef iOS iPhone ve iPad için Yemek Yapma Oyunu

Nusret'in Mobil Oyunu Çıktı!

Tüm Dünya Nusret’in Peşinde

Yozgat'a Gelin Giden Amanda Cerny'den Instagram'da Efsane Nusret Taklidi

Editöre Yaz:
Yazar: - 26.04.2017

Sosyal Medya Fenomeni Nusret, Balon Olabilir mi? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not a Hero DLC'si Gecikecek Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not a Hero DLC'si Gecikecek Geçtiğimiz Ocak ayında çıkış yapan ve oyun dünyasında büyük ses getiren ünlü korku oyunu serisi Resident Evil'ın son oyunu Resident Evil…
GTA 5'in Sanal Turizmine Katkısı, Google Earth Detaylarında Ortaya Çıktı GTA 5'in Sanal Turizmine Katkısı, Google Earth Detaylarında Ortaya ÇıktıRockstar'ın oyunu olan GTA 5 genellikle "açık dünya suç simülatörü" olarak da adlandırılıyor. Ancak Grand Theft Auto 5, sanal turizme de gerçekçi… Panik Yok! Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli Buldular Panik Yok! Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli BuldularMicrosoft tarafından YouGov işbirliği ile yapılan Microsoft Dijital Dönüşüm Anketi, aslında bir bakıma yüreklerimize su serpti. Bu anket sayesinde…
Marissa Mayer Yahoo'dan Ayrıldığı İçin 186 Milyon Dolar Daha Alıyor Windows 10 Creators Update Güncellemesini Elle Yapmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ