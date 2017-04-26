Sosyal Medya Fenomeni Nusret, Balon Olabilir mi?

Ünlü et restoranları zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, tuzlama hareketiyle gelen şöhreti, bazı cemiyet haberleri kaynaklarına göre, dünya çapında bir PR çalışmasından ibaretmiş.

Ucankuş.com, Sözcü Gazetesi ve Posta'da çıkan çıkan ve magazin kategorisinde yayınlanan haberlere göre, ünlü et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, ilginç tuzlama hareketi aslında 2 milyon dolar değerinde bir pazarlama çalışmasıymış. Kaynaklar, tuz serpme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için Kasap Nusret'in ABD'li bir ajansla anlaştığı da iddia ediyorlar. Haberlerde Nusret'in PR çalışmasına harcanan paranın iş ortaklarının tepkisini çektiğinden de söz ediliyor.

Sonuç olarak yayınlanan haberler Nusret'in tuz serpme hareketinin kendisine ait bir tarz olmadığı, bunun için profesyonel bir ajansla çalışarak ortaya çıktığı iddia ediliyor. Kaynakların ifadesine göre Nusret, şirket içinde bu PR çalışmasından dolayı tepki toplamış. Ünlü kasap, Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin Narcos dizisinde gözükmesi için ciddi ödemeler yapmış. Bunun yanı sıra, tuzlama hareketini taklit eden ünlü şarkıcı Bruno Mars, Galatasaraylı Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Arsenal’de forma giyen Welbeck, Lyon takımında oynayan Doria'nın da bu hareketi yapması için Nusret'ten ücret aldığı da haberlerde yer alıyor.

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