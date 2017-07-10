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Sosyal Medya'da 'Karpuz Elbise' Çılgınlığı

karpuz elbise

Sosyal medya platformlarında mannequin challenge ya da heykellerle manidar fotoğraflar çekmek gibi ilginç furyalara tanıklık ettik. Bu tür trendler bir anda parlar ve sosyal medyada kısa sürede çığ gibi büyür, örneğin son günlerde Beşiktaş taraftarlarının başlattığı “Come to Beşiktaş” çılgınlığı gibi. Ardı arkası kesilmeyen sosyal medya çılgınlıklarında bu yazın modası ise karpuz elbise.

Sosyal medyanın yeni modası olan karpuz elbise fotoğraflarında kullanıcılar bir karpuz dilimini elbise şeklinde kesip belli bir noktadan hazırlanan dilimi kadraja alarak, sanki üzerlerinde elbise varmış gibi poz veriyorlar. Kullanıcılar çektikleri bu karpuz elbiseli fotoğrafları, #watermelondress etiketiyle paylaşıyorlar. Etiket üzerine tıklarsanız karşılaşacağınız fotoğraflar da birbirinden ilginç.

Siz de kendi orijinal tarzınızı yansıtmak ve bu modaya uymak istiyorsanız hemen bir karpuz keserek işe başlayabilirsiniz. İşte #watermelondress etiketiyle Instagram’da paylaşılan fotoğrafların bazıları:

karpuzelbise

karpuzelbise

karpuzelbise

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Yazar: - 10.07.2017

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