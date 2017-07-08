Dünyanı dengesini koruyan sihirli taşı almalısınız.

Soul Knight, retro görselleri, sesleri ve oynanışıyla nostalji yaşatan aksiyon dozu yüksek bir mobil oyun. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda maceramız dünyanın dengesini koruyan sihirli bir taşın uzaylılar tarafından ele geçirilmesiyle başlıyor. Dünyanın kaderi elimizde.

Klasik bir hikaye üzerine kurulu olan oyunda şövalye, okçu, büyücü gibi farklı sınıflara giren karakterleri kontrol ediyoruz. Çoğunlukla zindanlarda bulunuyor, yaratıklarla yüz yüze geliyoruz. Oyunun güzel tarafı; aksiyonun döndüğü karanlık zindanlar rastgele oluşturuluyor. Hangi düşmanla karşılaşacağımızı, kaçmamız gereken noktaları bilmiyoruz. Sol üst köşeden öldürdüğümüz düşman sayısını, sağlık ve cephane durumumuzu takip edebiliyoruz.

Oyunun kontrolleri ise biraz alışma gerektirecek düzeyde. Sol analog ile karakterlerimizi yönlendirirken, sağdaki butonlarla aksiyona giriyoruz. Nişan alma, silah seçimi, özel hareket kullanımı tek dokunuşla yapılabiliyor.