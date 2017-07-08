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Soul Knight
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Soul Knight

Soul Knight İndir Hemen İndir

157 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Soul Knight
Soul Knight
Soul Knight
Soul Knight
Soul Knight

iPhone ve iPad İçin Aksiyon Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Dünyanın kaderi ellerinizde.

Soul Knight, tek başınıza veya iki kişi oynayabileceğiniz mobil aksiyon oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun, beni retro görselleriyle atari oyunlarıyla saatler geçirdiğim döneme götürdü. Nostalji yaşamak adına oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri.

Eşsiz yeteneklere sahip kahramanları yönettiğiniz oyunda dünyanın dengesini koruyan sihirli bir taşın peşine düşüyorsunuz. Sihirli taşın yüksek teknolojili uzaylılar tarafından çalındığı söyleniyor. Ürkütücü zindanlara girerek uzaylılarla yüz yüze gelmekten başka şansınız, seçeneğiniz yok. Neyse ki kahramanlarınızın hepsi ayrı güçlü. Kimi yakın dövüşte uzman, kimi seri ok fırlatıyor, kimisi de büyü yapabiliyor. Kullanabildiğiniz yüzlerce silah var.

Otomatik hedef almayı mümkün kılan yenilikçi kontrol sistemine sahip olan oyunda savaşın gerçekleştiği zindanlar rastgele oluşturuluyor. Böylelikle düşmanların ve kaçacağınız noktaların yerini ezberleyip oynama şansınız olmuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Zeyang Li
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