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SoundCloud Batmamaya Çalışırken, Şirkette Sular Durulmuyor!

sound cloud

 Berlin merkezli bir alternatif müzik yayın web sayfası olan SoundCloud, geçtiğimiz hafta personelinin yüzde 40'ını aniden işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Şirket tarafından düzenlenen toplantıda, şirket CEO'sunun oldukç gergin olduğu gözden kaçmamıştı.

İşten çıkarılan pek çok çalışan bu konuda neden uyarılamadıklarını öğrenmek isterken, bazı elemanlar ise hak ettikleri parayı alamadıklarını söylediler. Ayrıca pek çok çalışan şirketi kötülemeyi de ihmal etmedi. Bu tip karalama olayılarına SoundCloud cephesinden karşılık olarak, ''Uzun vadede ayakta kalabilmek için maliyeti düşürmek zorunlu hale geldi.'' açıklaması yapıldı.

Bir şirket çalışanı TechCrunch'a verdiği demeçte, "Şirketin yapısı oldukça berbat. Ofis içerisindeki moral çok düşük.'' açıklamalarını yaparken, başka bir çalışan ise şirket CEO'suna gönderme yaparak, ''SoundCloud'u iyi insanlar terk edecektir. Aile dediğiniz insanlardan 173 kişiyi sebepsiz yere işten çıkardınız. Aile kavramından nasıl bahsediyorsunuz? " diyerek CEO'ya çıkıştı.

SoundCloud'un en büyük rakiplerinden Spotify'ın, bu batma sürecinde büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Spotify tarafından yapılan kampanyalar, kullanıcıların SoundCloud'u ikinci plana itmesine sebep olduğu belirtiliyor. Şirketin eş kurucuları olan Alex Ljung ve Eric Wahlforss, işten çıkarmaların yılın son çeyreğine kadar gerçekleşeceğini söylediler. Yani SoundCloud, bu yıl ayakta kalmayı başarabilirse, batma riskinden bir ihtimal kurtulabilir.

SoundCloud Çok Ucuza Gidiyor!

Müzik Platformu SoundCloud Küçülmeye Gidiyor
Yazar: - 13.07.2017

SoundCloud Batmamaya Çalışırken, Şirkette Sular Durulmuyor! İçin Yorum Yaz

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