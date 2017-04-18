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Sport Car Parking 2
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Sport Car Parking 2

Sport Car Parking 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sport Car Parking 2
Sport Car Parking 2
Sport Car Parking 2
Sport Car Parking 2

Gerçekçi ortamı ve yüksek kaliteli spor arabalarıyla harika bir park etme oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Sport Car Parking 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir araba park etme simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı bölümlerin ve arabaların yer aldığı oyunda gerçek sürüş deneyimi yaşıyorsunuz.

Engellerle dolu parkurların ve yüksek kaliteli lüks arabaların yer aldığı bir park etme oyunu olarak karşımıza çıkan Sport Car Parking 2, gerçekçi atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda arabaları tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi kullanıyor ve önceden belirlenmiş alanlara park etmeye çalışıyoruz. Yüksek çözünürlüklü grafiklerin yer aldığı oyunda gerçek sürüş deneyimi yaşayabiliyor ve kendinizi oyunun içinde gibi hissedebiliyorsunuz. Farklı kamera açılarıyla da desteklenen oyunda arabanızın her yanını rahatlıkla görebilirsiniz. Araba modifiye özelliğine de sahip olan oyunda kullandığınız arabaların boyalarını değiştirebilir ve bazı ufak değişiklikler yapabilirsiniz. 

Farklı arabaların ve zorlu engellerin yer aldığı oyunda kusursuz park yapmalısınız. 30 farklı bölüme de sahip olan oyunda dikkatli olmalısınız. Eğer araba park etme oyunlarından hoşlanan biriyseniz Sport Car Parking 2'yi mutlaka denemeniz gerekiyor.

Sport Car Parking 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Yagmur
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