Yıllardır sevilerek oynanan Dobble, akıllı cihazlara geldi!

Spot it, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bulmaca oyunudur.

Uzun yıllardır masaüstü oyunu olarak karşımıza çıkan ve halen satın alınabilir olan Dobble, kendine has oynanışıyla özellikle küçük yaştaki oyuncuları kendisine çekmeyi başarıyordu. Mobil platformlara da adım atmak isteyen Asmodee, Spot it! ismiyle sevilen oyununu Android'e de getirmeye karar verdi.

Masaüstü oyununda olduğu gibi mobil oyunda da benzer bir tema kullanan Asmodee, bizlerden yine aynı resimleri eşleştirmemizi istiyor. Ekranda beliren iki beyaz dairenin içerisinde, birkaç farklı simge bulunuyor. Amacımız ise bu iki daire içerisinde yer alan benzer simgeleri eşleştirmek. Her eşletirme bize puan kazandırırken, belirli sayıda eşleştirme yapıp, toplandığımız puanlarla bölümleri geçebiliyoruz.

Oynanış olarak oldukça basit ve eğlenceli olan bu oyunun, online özellikleri de bulunuyor. Bu sayede başka insanlarla eşleşip, onlara karşı da eşleştirme yeteneklerimizi gösterebiliyoruz. İlk bakışta oynanış mekaniklerini anlaması biraz zor olan bu oyuna dair ayrıntıları ise hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.