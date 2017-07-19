Başka insanlara karşı mücadele edin ve en iyi eşleştirmeyi yapın!

Spot it, iPhone ve iPad üzerinde çalışabilen bir bulmaca oyunudur.

Asmodee tarafından geliştirilen bulmaca oyunu Spot it ya da Dobble, farklı bir oynanışı olan yapımlardan bir tanesi. Bu oyunda amacımız, yan yana duran iki daire içerisine yerleştirilmiş, benzer resimleri bulmak. Örneğin; bir dairenin içerisinde kuş resmi varken, diğerinin de içinde kuş resmi varsa; bu ikisinin üzerine tıklayarak daireler içerisinden kaybolmalarını sağlıyoruz ve puanları topluyoruz.

Her iki daire içinde bulunan resimleri eşleştirerek gittiğimiz ve en sonunda en yüksek puana alanın kazandığı Dobble, farklı oynanışı ile dikkat çeken oyunların başında geliyor. Farklı oynanışının yanı sıra online özelliklerinin olması da oyuna artı katan özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Masaüstü oyunu olarak uzun yıllardır satılan ve halihazırda 65TL gibi bir fiyatı olan oyuncağın telefonlara taşınmış hali olan bu oyunun oynanışına dair görüntüleri ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.