Spotify, 2017 İlk Çeyrek Türkiye Müzik Haritası'nı Yayınladı

50 milyonu aşkın premium aboneye sahip olan ödüllü dijital müzik platformu Spotify, 2017 yılı ilk 3 ayı kapsayan Türkiye Müzik Haritası’nı yayınladı. 81 ilin Top 10 listesine göre derlenen veriler, Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde en çok dinlenen Türk ve yabancı sanatçıları, şarkıları ortaya koyuyor.

Dijital müzik hizmet platformu denilince akla ilk gelen isimlerden Spotify, Türkiye genelinde en çok dinlenen Türkçe ve yabancı şarkılarla, Türkiye’nin bazı bölgelerinde öne çıkan sanatçılar hakkında da bilgiler içeren detaylı bir harita çıkarmış. 81 il baz alınarak hazırlanan liste, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Türkiye’de en çok dinlenen parçaları, en sevilen sanatçıları ortaya koyuyor.

Müzik dünyasında Müslüm Baba olarak tanınan arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, özgün müziğin ünlü isimlerinden Ahmet Kaya’nın da yer aldığı, Türkiye’de en çok dinlenen Top 10 sanatçı listesi sıralamasında Sezen Aksu birinci isim olurken Sıla, Norm Ender, Sagopa Kajmer, Duman, Teoman, Sancak ve Allame takip ediyor.

Türkiye'de En Çok Dinlenen Top 10 Sanatçı:

Sezen Aksu

Sıla

Norm Ender

Müslüm Gürses

Sagopa Kajmer

Duman

Teoman

Sancak

Ahmet Kaya

Allame

Türkiye'de En Çok Dinlenen Top 5 Şarkı:

En çok dinlenen Top 5 şarkı listesinde ise birinci sırada İhanetten Geri Kalan şarkısıyla Sezen Aksu’yu görüyoruz. Minik Serçeyi Yan Benimle şarkısıyla Sıla izliyor. Norm Ender - Deli, Müslüm Gürses – Affet, Sagopa Kajmer 366. Gün Türkiye’de en çok dinlenen diğer 3 şarkı.

Sezen Aksu / İhanetten Geri Kalan

Sıla / Yan Benimle

Norm Ender / Deli

Müslüm Gürses / Affet

Sagopa Kajmer / 366. Gün

Bölgelere Göre Öne Çıkan Sanatçılar:

Spotify’ın 81 ili baz alarak çıkardığı Türkiye Müzik Haritası, TOP 10 listesinin yanı sıra yüksek dinlenme oranlarıyla bazı bölgelerde öne çıkan sanatçıları da kapsıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nden Ahmet Kaya diğer bölgelere oranla daha fazla dinlenirken, İç Anadolu Bölgesi’nde Rap müziğin yeni ismi Allame öne çıkıyor. Ege’de alternatif rock grubu Adamlar, Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde de pop müziğin yükselen ismi Buray yoğun dinleyici kitlesine sahip.

Ahmet Kaya

Allame

Adamlar

Buray

Türkiye'de En Çok Dinlenen Yabancı Sanatçılar:

Türkiye Müzik Haritası’na göre 2017 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde en çok dinlenen yabancı sanatçı Ed Sheeran. Tahmin edeceğiniz üzere Shape of You parçasıyla ünlenen ismi The Weeknd ve The Chainsmokers takip ediyor. Listenin 4. sırasında Sia, son sırada da Rihanna yer alıyor.

Ed Sheeran

The Weeknd

The Chainsmokers

Sia

Rihanna

Türkiye'de En Çok Dinlenen Yabancı Şarkılar:

Ülkemizde 2017 ilk çeyrek (Ocak, Şubat ve Mart aylarında) en çok dinlenen yabancı şarkılarsa; Ed Sheeran’dan Shape of You, The Weeknd’den Starboy, The Chainsmokers’dan Paris şeklinde.

