Spotify 'Sürüş Modu' Özelliğini Geliştiriyor

Dünyanın en çok kullanılan müzik servisi Spotify, araba kullanan bireylerin daha rahat ve güvenli araç sürebilmeleri için sürüş modunu geliştiriyor. Reddit'de yapılan paylaşımlara göre bazı Spotify kullanıcıları, bu özelliği denemeye başlamışlar bile.

Spotify bu özelliği ile beraber, sürüş sırasında kullanımı kolaylaştıracak, büyütülmüş düğmeler, şarkıların anonsunu yapan sesli uyarı ve yine sesle kontrol imkanı verebilen bir arayüze sahip olacak.

Reddit kullanıcısı Chris54721 tarafından gönderilen fotoğraflar, kullanıcıların sürüş modunu etkinleştirmelerine olanak tanıyan ve oynatılmakta olan pencerenin sağ alt köşesinde bir araba ikonu bulunan yeni kullanıcı arayüzüne işaret ediyor. Bu yeni arayüz, sürüş sona erdiğinde klasik Spotify arayüzüne geri dönüyor.

Spotify "sürüş modunun" kullanıcılara ne zaman servis edileceği henüz bir netlik kazanmış değil. Ancak dedikodulara göre sonbahar aylarından önce bu özelliğe kavuşabilmemiz mümkün olabilecek. Bazı yine farklı kaynaklara göre, pek çok yenilik üzerinde çalışan Spotify uygulamasının bu özelliği de sadece bir "deney" olarak kalabilirmiş.

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