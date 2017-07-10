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Spotify 'Sürüş Modu' Özelliğini Geliştiriyor

Spotify 'Sürüş Modu' Özelliğini Geliştiriyor

Dünyanın en çok kullanılan müzik servisi Spotify, araba kullanan bireylerin daha rahat ve güvenli araç sürebilmeleri için sürüş modunu geliştiriyor. Reddit'de yapılan paylaşımlara göre bazı Spotify kullanıcıları, bu özelliği denemeye başlamışlar bile.

Spotify bu özelliği ile beraber, sürüş sırasında kullanımı kolaylaştıracak, büyütülmüş düğmeler, şarkıların anonsunu yapan sesli uyarı ve yine sesle kontrol imkanı verebilen bir arayüze sahip olacak.

Reddit kullanıcısı Chris54721 tarafından gönderilen fotoğraflar, kullanıcıların sürüş modunu etkinleştirmelerine olanak tanıyan ve oynatılmakta olan pencerenin sağ alt köşesinde bir araba ikonu bulunan yeni kullanıcı arayüzüne işaret ediyor. Bu yeni arayüz, sürüş sona erdiğinde klasik Spotify arayüzüne geri dönüyor.

Spotify 'Sürüş Modu' Özelliğini Geliştiriyor

Spotify "sürüş modunun" kullanıcılara ne zaman servis edileceği henüz bir netlik kazanmış değil. Ancak dedikodulara göre sonbahar aylarından önce bu özelliğe kavuşabilmemiz mümkün olabilecek. Bazı yine farklı kaynaklara göre, pek çok yenilik üzerinde çalışan Spotify uygulamasının bu özelliği de sadece bir "deney" olarak kalabilirmiş.

İndir10 MB
Spotify Android
Spotify Android Android İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir34.3 MB
Spotify iOS
Spotify iOS iPhone ve iPad İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir269.7 KB
Spotify
Spotify Online Müzik Dinleme Programı

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Yazar: - 10.07.2017

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