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Spotify'ın Gözü Başka Pazarlarda

spotifyın gözü başka pazarlarda

Bazı anonim kaynaklara göre Spotify, başka bir uygulama geliştiricisi olan Snapchat’e katılmayı planlıyor. Üstelik bununla da kalmayacak olan ünlü müzik uygulaması, donanım alanına katılmaya da hazırlanıyor.

Pebble’ın akıllı saatleri, alışveriş uygulaması Amazon’un ‘Echo’ ses sitemleri ve son dönem oldukça hakkında söz ettiren Snapchat’in gözlükleri ‘Snap Spectacles’ gibi örnekler arttırılabilir. Geliştiricilerin bir süre sonra farklı alanlara geçerek yatırımlarını artırması, amaçları açısından farklılık gösterse de, oldukça sık karşılaştığımız bir durum. Snapchat gibi ağır saldırı altında olan firmaların bir kaçış olarak göreceği başka pazarlara girmesi, Spotify gibi başarının zirvesinde olan tekelleşmiş şirketler için de mantıklı yatırım kanalları olarak yorumlanabilir.

Bahisleri açmak gerekirse, Spotify’ın donanım alanındaki atılımları, ses sistem teknolojileri üzerine olması çok olası. Yine de ciddi isimlerin yarıştığı bu pazara girmenin ne kadar akıllıca olduğu tartışılabilir. Şirketin konuyla ilgili resmi bir açıklaması olmadığı için kesin konuşmak şu an zor. Spotify’ın konuyla ilgili güncel açıklamaları için bizi takipte kalın.

İndir10 MB
Spotify Android
Spotify Android Android İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir34.3 MB
Spotify iOS
Spotify iOS iPhone ve iPad İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir269.7 KB
Spotify
Spotify Online Müzik Dinleme Programı

Spotify Premium Şimdi Öğrencilere Yarı Fiyatına (Güncellendi)

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Yazar: - 25.04.2017

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