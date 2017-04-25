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Standoff 2
TamindirMobilOyunlarAksiyonStandoff 2 - Android İçin Counter Strike Benzeri FPS Oyunu

Standoff 2

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Standoff 2
Standoff 2
Standoff 2

Counter Strike kadar keyif veren kaliteli bir yapım

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Standoff 2, Android platformunda Counter Strike benzeri oynanışa sahip FPS oyunu olarak dikkat çekiyor. PC’de çılgınlar gibi oynadığınız Counter Strike oyununu mobilde de sürdürmek istiyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. Şu anda alfa test aşamasında olduğundan bazı eksiklikleri olabilir ancak bu haliyle bile keyif alarak oynayacağınızı düşünüyorum.

Teröristlerle terörle mücadele ekibini karşı karşıya getiren aksiyon yüklü FPS oyununda bıçak, el bombası dışında kullanabildiğiniz üç silah var. Orta ölçekli iki haritada kapışıyorsunuz. Kimi zaman bombayı etkisiz hale getirmek için, kimi zaman bayrağı kapmak için, kimi zaman da hayatta kalma üzerine ölüm karşılaşmalarına çıkıyorsunuz.

Sesli sohbet özelliği sayesinde takım arkadaşlarınızla koordineli olarak ilerleyebildiğiniz oyunda karakterinizin kontrolünü sol analog ile sağlıyorsunuz. Ateş etme, zıplama gibi aksiyonları da sağdaki butonlarla gerçekleştiriyorsunuz. Üstte de geçen süreyi ve istatistikleri görüyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Axlebolt
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