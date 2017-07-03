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Star Wars Filmlerinde Kullanılan R2-D2 Rekor Fiyata Satıldı

Star Wars R2 D2

Star Wars serinin birçok filminde kullanılan ve herkes tarafından çok sevilen R2-D2 isimli robot, yakın zaman önce yapılan açık arttırma ile rekor fiyata satıldı. Kaliforniya'da bulunan Profiles in History isimli açık arttırma evi tarafından düzenlenen açık arttırmada satışa çıkan robot, 2.76 milyon dolara alıcı buldu.

"Alüminyum, demir ve fiberglastan yapılma. 43 x 29.5 x 20 boyutlarında, Star Wars The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Phantom Menace ve Attack of the Clones filmlerinde kullandı." şeklinde tanıtımı yapılan R2-D2, beklentilerin de üzerine çıktı.

Açık arttırma evi, çok sevilen ve film kültürünün değişmez bir parçası haline gelen bu parçanın 1 ile 2 milyon dolar arasında bir fiyata satıcı bulacağını tahmin ediyordu. Fakat Star Wars'un durdurulamaz hayranları, orijinal R2-D2'nin satışa çıktığını duyduklarında açık arttırmaya akın ettiler. Yapılan açık arttırma sonucunda R2-D2, 2.76 milyon dolara kadar çıktı ve küçük bir rekora da imza atmış oldu. Satın alanın kim olduğuna dair ise bir açıklama yapılmadı.

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Yazar: - 03.07.2017

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