Steam, Oyuncuların Favori Ekran Kartlarını ve İşlemcilerini Listeledi

Valve, Steam Yaz İndirimleri'ni tamamladıktan sonra dijital oyun platformunu geliştirmek için kolları sıvadı.

İlk aşamada hile ve hack araçlarını kullandığı tespit edilen 40.000 civarında oyuncu banlandı. Sonrasında ise Haziran ayına ait Steam donanım ve yazılım anketinin sonuçları açıklandı. Bu anketin önemi ise oyun geliştiricilerine oyunlarını hangi sistemlere göre yapılandırmaları konusunda fikir sağlaması. Steam de en iyi kullanıcı tecrübesini sunabilmek için bu istatistiklerden yararlanıyor ve Steam güncellemeleri yapılırken bu istatistikler göz önünde bulunduruluyor.

İşlemci istatistiklerine baktığımızda en yaygın olarak kullanılan işlemcilerin Intel işlemciler olduğunu görüyoruz. Intel işlemciler ezici bir üstünlüğe sahip, Steam kullanıcılarının yüzde 81'i Intel işlemci tercih ediyor. AMD işlemcilerin payı ise sadece yüzde 19.

İşlemcilerin kaç çekirdekli olduğuna baktığımızda ise yüzde 52'lik bölümün 4 çekirdekli işlemci, yüzde 42'lik bölümün 2 çekirdekli işlemci kullandığını görüyoruz.

Oyuncuların favorisi olan ekran kartı markası ise Nvidia. Ankete katılan Steam kullanıcılarının yüzde 63'ü Nvidia ekran kartı kullanıyor. Yüzde 20'lik bölüm ise ATI (yeni adıyla AMD) ekran kartlarını tercih ediyor. Intel'in dahili grafik çipleri de yüzde 15 gibi önemli bir orana sahip.Oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartı modeli ise GTX 1060 olmuş. Yüzde 6.29'luk kullanım payına sahip olan GTX 1060'ı yüzde 5.88 ile GTX 750 Ti takip ediyor.

Oyuncuların işletim sistemi tercihi ise Windows 10. Steam kullanıcılarının yarısından fazlası 64 bit Windows 10 tercih ederken Windows 7 de halen ciddi kullanıcı sayısına sahip.

Steam donanım ve yazılım anketinin sonuçları ve detaylı bilgiler bu sayfada listelenmekte.

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