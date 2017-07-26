Steamden Kaldırılan ZULA, 5 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Steam'den kaldırılmasıyla gündeme gelen ZULA'da yeni gelişmeler var. Resmi ZULA Dünya Şampiyonası duyurulurken ZULA oyuncu sayısı yeni bir rekor kırdı.

Kendisini destekleyen oyunculara verdiği özel silahlar ve benzeri hediyeler ile dikkatleri üzerine toplayan ZULA, geçtiğimiz günlerde rüşvet verdiği gerekçesiyle Steam'den kaldırılmıştı. Tamamen Türk yapımı ilk ve tek MMOFPS oyunu olarak kayıtlara geçen oyunumuz, Dünya çapında 100'den fazla ülkede ve 11 farklı dilde oynanıyor.

Şu anda Avrupa, Latin Amerika ve Güney Amerika'da devam eden turnuvalar gerek izleyici gerekse oyuncular açısından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Toplam oyuncu sayısı 5 milyonu aşan oyunumuz, çok yakında tüm Dünya oyuncularını İstanbul'da buluşturarak ZULA Dünya Şampiyonası düzenleyecek. Şampiyonanın bir e-spor programı olarak 2018 yılı içerisinde yapılması planlanıyor.

Yakın tarihte Çanakkale'nin Battlefield 1'de konu edilmesinin ardından, ZULA oyuncularının yoğun istekleri sonucunda ZULA'ya Çanakkale Haritası eklendi. Oyunu sitemiz üzerinden kolayca indirebilirsiniz. Peki siz bu başarılar ve yeni gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Zula Steam'den Kaldırıldı!