Steam'e Dev Rakip Geliyor

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Tencent, dijital oyun satın alma platformu için radikal kararlar aldı. Tencent Games Platform olan isim WeGame olarak değiştirilen platform, Çin'den başka bölgelerde de kullanıma açılacak.

Çin'den çıkan en büyük şirketlerden bir tanesi olan Tencent, hali hazırda League of Legends'i geliştiren Riot Games'in sahibi konumunda. Activision Blizzard, Supercell ve Epic Games gibi büyük oyun geliştiricilerinde de hisseleri bulunan Tencent, gelirlerinin önemli kısmını Çin'de dağıttığı oyunlardan elde ediyor. Yapılan araştırmalar, Çin'de bilgisayar oyunları sektörünün 13.6 milyar dolar gibi bir pazara ulaştığını işaret ediyor, bunun büyük bir kısmı Tencent'in kasasına aktarılıyor.

Tencent'in Çin'de yaptığı dağıtımı kolaylaştırmak için geliştirdiği Tencent Game Platform, yayına alındığı ilk günlerde sadece League of Legends gibi ücretsiz oyunların oynanması için kullanılıyordu. Fakat şirket aldığı kararla VR oyunlar da dahil olmak üzere pek çok ücretli oyunu da TGP üzerine dahil etmişti. Şimdi bu işi daha da geliştirmek isteyen Tencent, platformun ismini değiştirerek, dünyaya açılmaya hazırlandığını açıkladı.

Batılı ülkelerde Steam'in hegemonyasına son vermek için hareket edeceği tahmin edilen WeGame'in, daha ilk günden Steam'e küçük bir sürpriz yapacağı da söylendi. En çok kullanılan dijital oyun platformu ünvanını koruyan Steam'in 125 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Fakat WeGame'in sadece Çin'de 200 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var. Batıya açılarak daha da büyüyecek kayıtlı kullanıcı avantajıyla birlikte WeGame, Steam'i tahtından indirecek mi, göreceğiz.

Looks like Tencent will rebrand its 'Tencent Games Platform' to 'WeGame'.



It's basically Tencent's version of Steam. pic.twitter.com/Rx7ndSXJVM