?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetSteam'in Aylık Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Steam'in Aylık Kullanıcı Sayısı Açıklandı

steam aylık kullanıcı sayısı

Bilgisayar oyun sektörünün bu kadar gelişmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi olan Steam, 2017'nin ilk yarısındaki istatistiklerini paylaştı.

Oyun oynamayı seven her insanın yakından tanıdığı ve en az bir defa ziyaret ettiği platform olan Steam, şüphesiz ki alanında neredeyse rakipsiz olarak yoluna devam ediyor. Her yıl, önceki yıla göre kullanıcı sayısını arttıran ve kendini geliştiren Steam, 2017 yılına da hızlı bir giriş yaptı.

steam kullanıcı sayısı

Büyük oyun yapımcılarının dışında, bağımsız yapım ve gelişmekte olan yapımcıların da yanında duran ve onlara destek olmaktan çekinmeyen Steam'i ne kadar kullanıcı takip ediyor? Açıklanan verilere göre Steam gerçekten çok başarılı bir şirket olarak yola devam ediyor diyebilirim.

Steam Aktif Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Indigo 2017 etkinliğinde Steam adına yer alan Alden Kroll, Valve şirketi adına açıklamalar yaptı. Ayrıca açıklamalarında Steam'in istatistiklerine de değindi. Kroll, Steam’in günlük 33 milyon, aylık ise 67 milyon aktif kullanıcısının bulunduğunu dile getirdi.

Bu kullanıcıların büyük bir bölümünün GTA 5 ve Counter Strike: Global Offensive oyuncusu olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca bu kullanıcı sayısına Steam'in çevrimdışı kullanıcıları da dahil edilmemiş. Peki siz Steam kullanıyor musunuz?

İndir1.41 MB
Steam
Steam Online Oyun Platformu

İndir685 KB
Steam Android
Steam Android Android İçin Online Oyun Platformu

İndir10.9 MB
Steam iOS
Steam iOS iPhone ve iPad için Steam Uygulaması

Yaz İndirimlerinin Başlamasıyla Steam Çöktü!

GTA 5, Steam'in En Kötü Oyunları Arasına Girdi!

Yazar: - 03.07.2017

Steam'in Aylık Kullanıcı Sayısı Açıklandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Combat Arms: Reloaded Çıktı, Hemen İndirin! Combat Arms: Reloaded Çıktı, Hemen İndirin! Nexon Europe’un online free-to-play FPS oyunu Combat Arms: Reloaded, tamamen yenilenmiş sürümüyle indirilmeye açıldı. Hem görsel hem oynanış…
Stephen Hawking: Trump Dünya'nın Sonunu Getiriyor Stephen Hawking: Trump Dünya'nın Sonunu GetiriyorABD Başkanı Donald Trump, ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in eleştiri oklarının hedefi oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği… Meizu'dan Yeni Telefon: Meizu A5 Meizu'dan Yeni Telefon: Meizu A5Çin'in akıllı telefon üreticilerinden Meizu, yeni telefonu A5'i tanıttı. Meizu A5 teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde. Gün geçtiktçe kendini…
Sonunda Silikon Vadisi Cinsiyetçilik İddialarına El Atıyor PS Plus Ücretsiz Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ