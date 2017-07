Steam'in Aylık Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Bilgisayar oyun sektörünün bu kadar gelişmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi olan Steam, 2017'nin ilk yarısındaki istatistiklerini paylaştı.

Oyun oynamayı seven her insanın yakından tanıdığı ve en az bir defa ziyaret ettiği platform olan Steam, şüphesiz ki alanında neredeyse rakipsiz olarak yoluna devam ediyor. Her yıl, önceki yıla göre kullanıcı sayısını arttıran ve kendini geliştiren Steam, 2017 yılına da hızlı bir giriş yaptı.

Büyük oyun yapımcılarının dışında, bağımsız yapım ve gelişmekte olan yapımcıların da yanında duran ve onlara destek olmaktan çekinmeyen Steam'i ne kadar kullanıcı takip ediyor? Açıklanan verilere göre Steam gerçekten çok başarılı bir şirket olarak yola devam ediyor diyebilirim.

Steam Aktif Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Indigo 2017 etkinliğinde Steam adına yer alan Alden Kroll, Valve şirketi adına açıklamalar yaptı. Ayrıca açıklamalarında Steam'in istatistiklerine de değindi. Kroll, Steam’in günlük 33 milyon, aylık ise 67 milyon aktif kullanıcısının bulunduğunu dile getirdi.

Bu kullanıcıların büyük bir bölümünün GTA 5 ve Counter Strike: Global Offensive oyuncusu olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca bu kullanıcı sayısına Steam'in çevrimdışı kullanıcıları da dahil edilmemiş. Peki siz Steam kullanıyor musunuz?

