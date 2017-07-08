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Steampunk Syndicate 2
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Steampunk Syndicate 2

Steampunk Syndicate 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2

Android İçin Kule Savunma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Düşman dalgalarını durdurmak kolay olmayacak.

Steampunk Syndicate 2, Android platformunda kartlarla oynanan kule savunma oyunu olarak yerini alıyor. Eksantrik karakterler, zeplinler, steampunk silahlar, kulelerle dolu dünyada geçen, farklı stratejiler izleyerek ilerleyebileceğiniz sürükleyici bir yapım.

Dünya genelinde 1 milyondan fazla indirmeye ulaşan kart oyunları öğeleriyle harmanlanmış kule savunma oyunu Steampunk Syndicate’in devam oyununda yine bulunduğumuz toprakları korumakla görevliyiz. Sahil kasabası, uçan zeplin, zaman tapınağı, hükümdarlığın harabeleri, kralın ülkesi gibi ilginç isimli bölümler sunan (strateji gücünü göstereceğiniz 40’dan fazla bölüm) oyunda topraklarımızı özel askerler ve robotların yanı sıra makineli tüfek, tesla robotu, jeneratör, bomba ile güçlendirdiğimiz savunma kuleleriyle koruyoruz. Yalnız savunma kulelerini dilediğimiz yere kuramıyoruz. Yeşille işaretli noktalara koyabiliyoruz. Askerlerimizi doğrudan düşman yoluna konumlandırabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
stereo7 games
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