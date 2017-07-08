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Steampunk Syndicate 2
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Steampunk Syndicate 2

(iOS)
Steampunk Syndicate 2 İndir Hemen İndir

139 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2
Steampunk Syndicate 2

iPhone ve iPad İçin Kule Savunma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Steampunk atmosferinin yansıtıldığı harika bir strateji oyunu

Steampunk Syndicate 2, toplanabilir kart oyunları öğeleriyle kule savunmayı birleştiren sürükleyici bir strateji oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda topraklarımızı steampunk silahlarla koruyoruz. Seçtiğimiz karakterler ve robotlar da steampunk kültüründen etkilenmiş.

iPhone’da da iPad’de de aynı oynanışı sunan kule savunma oyununda eksantrik karakterler, steampunk silahlar, kuleler ve uçan zeplinler, kral ülkesi, sahil kasabası, zaman tapınağı gibi detaylı bölümlerle dolu bir dünyada bulunuyoruz. Düşman dalgalarına karşı koymak için savunma kuleleri kuruyor ve makineli tüfek, bomba, robot, jeneratörle güçlendiriyoruz.

Steampunk Syndicate 2 Özellikleri:

  • Strateji gücünüzü göstereceğiniz 40’dan azla kart oyun savaşları bölümü
  • 5 yükseltilebilir kule
  • Özelleştirilebilir steampunk robot
  • 2 yükseltilebilir kahraman
  • Yüksek kalitede, çarpıcı grafikler

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Dmitry Gushchin
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