Steampunk Syndicate 2(iOS)
iPhone ve iPad İçin Kule Savunma Oyunu
Steampunk atmosferinin yansıtıldığı harika bir strateji oyunu
Steampunk Syndicate 2, toplanabilir kart oyunları öğeleriyle kule savunmayı birleştiren sürükleyici bir strateji oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda topraklarımızı steampunk silahlarla koruyoruz. Seçtiğimiz karakterler ve robotlar da steampunk kültüründen etkilenmiş.
iPhone’da da iPad’de de aynı oynanışı sunan kule savunma oyununda eksantrik karakterler, steampunk silahlar, kuleler ve uçan zeplinler, kral ülkesi, sahil kasabası, zaman tapınağı gibi detaylı bölümlerle dolu bir dünyada bulunuyoruz. Düşman dalgalarına karşı koymak için savunma kuleleri kuruyor ve makineli tüfek, bomba, robot, jeneratörle güçlendiriyoruz.
Steampunk Syndicate 2 Özellikleri:
- Strateji gücünüzü göstereceğiniz 40’dan azla kart oyun savaşları bölümü
- 5 yükseltilebilir kule
- Özelleştirilebilir steampunk robot
- 2 yükseltilebilir kahraman
- Yüksek kalitede, çarpıcı grafikler
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dmitry Gushchin
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