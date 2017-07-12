Tüm zamanların en iyi uzay kumandanı olmak için mücadele edin.

Stellar: Galaxy Commander, King’in Android platformuna ücretsiz çıkardığı uzay savaş oyunu. Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan yapımda gemileri stratejik olarak yerleştirerek düşmanı yok etmeye çalışıyoruz. Düşmanlarımız gerçek kişiler; yapay zeka değil.

Candy Crush oyunuyla tanıdığımız King’in mobil oyunculara açtığı son oyunu Stellar: Galaxy Commander’da PvP savaşlara katılıyoruz. Üçlü eşleştirme oyunu kuralları geçerli ancak oynarken bulmaca oyunu değil savaş oyunu olduğunu hissettiriyor. Oyunda amacımız; düşman ana gemisini paramparça yapmak. Bunun için oyun alanına gemilerimizi sürüyoruz. Aynı renkte gemileri yan yana getirdiğimiz vakit savaş ortamı doğuyor. Tabii ki oyun bu kadar basit değil. Başlangıçta geminin kaptanından aldığımız direktiflerle incelikleri öğreniyoruz.

Stellar: Galaxy Commander Özellikleri: