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Stellar: Galaxy Commander
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Stellar: Galaxy Commander

(iOS)
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99 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stellar: Galaxy Commander
Stellar: Galaxy Commander
Stellar: Galaxy Commander
Stellar: Galaxy Commander
Stellar: Galaxy Commander

iPhone ve iPad İçin Uzay Savaş Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

King'in yeni oyununda PvP savaşlara giriyoruz.

Stellar: Galaxy Commander, Candy Crush oyunuyla tanıdığımız King’in son oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan uzay savaş – strateji oyununda gerçek zamanlı PvP savaşlara giriyoruz.

Stratejik oynanış sunan sürükleyici bir uzay oyunu olan Stellar: Galaxy Commander’da savaşma stili biraz farklı. Oyun alanına gemilerimizi sürerek savaşı başlatıyor, aynı renkte gemileri yan yana getirerek savaşı sürdürüyor, düşman ana gemisini yok ettiğimizde de savaşı sonlandırıyoruz. Temelinde üçlü eşleştirme ancak savaş – strateji yönü ağır bastığından sıkmıyor. Amaç; düşman ana gemisini patlatmak olduğundan oyuna başladığınızda kopamıyorsunuz.

Stellar: Galaxy Commander Özellikleri:

  • Gerçek oyunculara karşı gerçek zamanlı savaşlar
  • Filomuzu yenilememizi sağlayan gemi kartları
  • Mürettebatımızı oluşturan kahraman kartları
  • Yeteneklerimizi açığa çıkaran stratejik oynanış
  • 5 galaksiye yolculuk
  • Sınırlı süreliğine açık sezonlar
  • Ödüllü savaşlar

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
King
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