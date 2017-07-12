King'in yeni oyununda PvP savaşlara giriyoruz.

Stellar: Galaxy Commander, Candy Crush oyunuyla tanıdığımız King’in son oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan uzay savaş – strateji oyununda gerçek zamanlı PvP savaşlara giriyoruz.

Stratejik oynanış sunan sürükleyici bir uzay oyunu olan Stellar: Galaxy Commander’da savaşma stili biraz farklı. Oyun alanına gemilerimizi sürerek savaşı başlatıyor, aynı renkte gemileri yan yana getirerek savaşı sürdürüyor, düşman ana gemisini yok ettiğimizde de savaşı sonlandırıyoruz. Temelinde üçlü eşleştirme ancak savaş – strateji yönü ağır bastığından sıkmıyor. Amaç; düşman ana gemisini patlatmak olduğundan oyuna başladığınızda kopamıyorsunuz.

Stellar: Galaxy Commander Özellikleri: