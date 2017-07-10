Stephen Hawking'den Sonra Elon Musk'da Dünya'nın Geleceğinden Endişeli

Günümüzün teknoloji liderleri, dünyayı daha iyi bir yer haline getirdikleri konusunda ısrar ediyor. Peki, gezegenimizin patlamanın eşiğinde olduğunu biliyor muyuz? Farklı bir patlamadan söz ediyoruz; Nüfus patlaması!

Geçtiğimiz Perşembe günü Elon Musk Twitter'da, 2016 New Scientist'in "2076'daki Dünya" başlıklı yazısına yanıt vererek; "Nüfus bombası patladı" dedi. Musk, "Dünyanın nüfusu çöküşe doğru hızlanıyor, ancak pek azı farkediyor ya da ilgileniyor gibi görünüyor" diye sözlerine devam etti.

Birçok araştırmacı uzmanın yorumlarına bakılırsa, dünya nüfusuna -eğer bir nükleer savaş olmazsa- 1 milyar kişi daha katılacak. Elon Musk'ın yanıt verdiği makale yazarı Fred Pearce'a göre, "2076'da küresel çapta bir kaza yaşanması" öngörülüyor. Diğer yandan Stephen Hawking'de Dünya'yı 100 yıl içinde yok etmek zorunda kalacağımızı ısrarla iddia ediyor.

New Scientist'in makalesine göre, nüfusun kontrol altında tutulması büyük önem arz ediyor ve bu görüşü pek çok aklı selim insan destekliyor. Her şey bir yana, hepimiz tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak önlemlerimizi almalı ve daha yaşanır bir dünya için çabalamalıyız. Dünya'nın önde gelen bilim insanlarının insanoğlundan tek beklediği de bu olsa gerek.

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