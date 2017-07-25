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Stick Rush
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Stick Rush

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Editör Puanı: 4/5
4
Stick Rush
Stick Rush
Stick Rush
Stick Rush

iPhone ve iPad İçin Refleks Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Çubukların rengine dikkat edin.

Stick Rush, iki renkli çubuğu döndürerek ilerlediğiniz reflekslere dayalı zorlu bir oyun. iPhone ve iPad’de reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Oyunda puan toplayabilmeniz için siyah ve beyaz renkte çubuğu yolunuza çıkan çubuklarla çarptırmanız gerekiyor. Yalnız kontrolünüzde olan çubukla değdirdiğiniz çubuğun rengi uyuşmalı. Renk uyumu sağlamak için dokunarak çubuğu döndürmeniz yeterli oluyor.

Kolay gibi görünen ancak beceri gerektiren eğlence dolu bir oyun. Boş zamanlarda, bekleme anında, yolda oynamak için ideal.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
GalacticThumb
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