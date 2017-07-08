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Stickman Archer Fight
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Stickman Archer Fight

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Stickman Archer Fight
Stickman Archer Fight
Stickman Archer Fight
Stickman Archer Fight

Android İçin Ok Atma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Iskalama lüksünüz yok.

Stickman Archer Fight, tek başınıza veya arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz okçuluk oyunu. Hareketli platform üzerinde duran düşmanlarınızı tek okla indirmeniz gerekiyor. Aksi halde kafanıza yediğiniz okla oyuna veda ediyorsunuz.

Android telefonda zaman geçirmek için oynayabileceğiniz harika bir oyun Stickman Archer Fight. Oyunun adından kontrol ettiğiniz karakterlerin çöp adam olduğunu ve kullanabildiğiniz tek silahın ok olduğunu anlamışsınızdır. Ok atmaya dayalı sayısız oyun varken neden Stickman Arcaher Fight? diye sorabilirsiniz. Stickman Archer Fight’ı benzerlerinden ayıran noktası; Düşmanların durduğu platformların hareketli olması ve düşmanla aranızda da ayrıca bir platformun olması. Ayrıca atış gücünü artıran, savunmanızı güçlendiren yardımcılarınız bulunmakta.

Oynanışa geçecek olursam; Hedef alıp atmak için yön ve açıyı ayarladıktan sonra parmağınızı çekip bırakıyorsunuz. Ok düşmanın gövdesine, koluna veya bacağına gelirse öldürmek için bir atış daha yapmanız gerekiyor. Tabii ki ikinci atışı gerçekleştirmeden oku kafanıza yiyebilirsiniz. Bu açıdan doğrudan kafaya nişan almanızda fayda var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
JDI Game Studio
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