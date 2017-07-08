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Stickman Archer Fight
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Stickman Archer Fight

(iOS)
Stickman Archer Fight İndir Hemen İndir

102 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Stickman Archer Fight
Stickman Archer Fight
Stickman Archer Fight
Stickman Archer Fight

iPhone ve iPad İçin Ok Atma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

İki kişilik oynanabilen süper eğlenceli okçuluk oyunu

Stickman Archer Fight, ok atmada oldukça iyi olan çöp adamları kontrol ettiğimiz süper eğlenceli bir mobil oyun. iPhone ve iPad’de ister tek başınıza isterseniz de yanınıza arkadaşınızı alarak oynayabileceğiniz okçuluk oyununda hedefinizi çok ince görmeniz gerekiyor. Hayatta kalmak istiyorsanız da kaçırma lüksünüz yok.

iOS platformunda da ücretsiz olan oyunda düşmanınızı tek atışta indirmeniz gerekiyor. Oku gövdesine, koluna veya bacağına saplarsanız ona bir şans tanımış oluyorsunuz ki bu çoğu zaman sizin sonunuz oluyor. Bu noktada kafaya nişan alıp tek vuruşta öldürmeyi düşünebilirsiniz ancak düşmanla aranızda bir platform olduğundan, düşmanın üzerinde bulunduğu platform da sabit olmadığından bunu kolayca yapmanız mümkün değil.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Le Van Trong
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