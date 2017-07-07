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Sticky AI
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Sticky AI

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sticky AI
Sticky AI
Sticky AI
Sticky AI
Sticky AI
Sticky AI

iPhone İçin Animasyonlu Çıkartma Yapma Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Prisma'nın geliştiricilerinden yapay zeka destekli sticker uygulaması

Sticky AI, Prisma’nın geliştiricileri tarafından hazırlanmış olmasıyla öne çıkan sticker (çıkartma) oluşturma uygulaması. Selfie fotoğraflarınızı birkaç dokunuşla çıkartmalara çevirebileceğiniz yapay zeka destekli farklı bir uygulama.

iOS 10’lu iPhone kullanıcısıysanız mesajlaşma uygulamasında kullanabileceğiniz yüzlerce farklı sticker (çıkartma) ile tanışmışsınızdır. Her güncellemeyle yenileri eklenen çıkartmalar bir kenara Sticky AI uygulamasıyla kendi fotoğraflarınızı animasyonlu çıkartmalara dönüştürebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken; Çembere basılı tutarak tekrarlayan formatta fotoğrafınızı çekmek ve ardından fotoğrafınızın dilediğiniz köşesine yazı eklemek. Oluşturduğunuz sticker’ı sticker paketine kaydetmek veya doğrudan sohbet uygulamalarında paylaşmak size kalmış.

Sticky AI Özellikleri:

  • Çizgi roman, çizgi film stilleri
  • Parlak ve renkli arka planlar
  • Basit ve temiz kullanıcı arayüzü

İndir140 MB
Prisma iOS
Prisma iOS iPhone İçin Fotoğraf Filtre ve Efekt Uygulaması

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
Prisma labs, inc.
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