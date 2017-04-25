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Storm of Sword 2
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Storm of Sword 2

Storm of Sword 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Storm of Sword 2
Storm of Sword 2
Storm of Sword 2
Storm of Sword 2
Storm of Sword 2

Destansı tekli oyuncu modu, Co-op savaşları, Günlük etkinler ve dahası...

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Storm of Sword 2, yenilikçi kontrol sistemiyle Android telefonda da tablette de aynı rahatlıkla oynanış sunan, kaliteli grafiklere sahip hack and slash oyunu. Ejderha ve şeytani güçlerin yaşadığı karanlık zindanlara giriş yapıyoruz. Barış ortamını bozan Karanlık Lordu ile olan mücadelelerinde Angeli’nin seçilmiş savaşçılarına yardımcı oluyoruz.

Fantastik dünyanın ışıltılı ortamlarını tüm detaylarıyla yansıtan detaylı görseller sunan oyunda paralı askerlerden oluşan güçlü bir takım kurup karanlık güçlere karşı savaşıyoruz.

Tekli oyuncu modunda büyüleyici arazilerden cehennem çukurlarına uzanan meydan okuma üzerine kurulu bir tehlikeli, uzun yolun yolcusu oluyoruz. Co-op boss savaşlarına geçtiğimizde diğer oyuncularla güçlerimizi birleştirip destansı savaşlara imza atıyoruz. Co-op olarak ayrıca arkadaşlarımızla bir takım kurup zindanları ele geçirmeye çalışıyoruz. Başarırsak büyük ödüllerin sahibi oluyoruz. Bir başka oyun modu da ejderha sistemi. Oyunun başında karşımıza çıkan devasa büyüklükte ejderhaları kendi tarafımızda, evcil hayvanımız olarak ta kullanma şansına sahibiz. Savaşçı tarafında da 8 seçeneğimiz var.

Gerçek zamanlı sohbet etme özelliğini de sunan yapımda hikaye odaklı görevler içeren günlük etkinlikler de düzenleniyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
BLITZ MOBILE
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