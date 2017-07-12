Street Fighter 4 iPhone ve iPad'lere Geldi!

Capcom, ünlü dövüş oyunu Street Fighter 4'ü resmi olarak iOS platformu üzerinde yayınladı.

Street Fighter IV Champion Edition adıyla yayınlanan oyun geniş bir dövüşçü kadrosuyla geliyor. Ryu, Ken, Akuma, Dhalsim, Mr. Bison, Sagat, Zangief, Balrog, Vega, Chun-Li, Guile, Cammy, Honda gibi klasik kahramanlara yeni nesil Poison ve Dudley gibi kahramanlar eklenmekte.

Mobil cihazlar düşünülerek optimize edilmiş Street Fighter IV Champion Edition, yüksek çözünürlüklü grafiklere ve dokunmatik ekranlar için yapılandırılmış sanal kontrollere sahip. Buna ek olarak harici MFI kontrol cihazlarınızı bağlayarak oyunu oynayabilmektesiniz.

Street Fighter IV Champion Edition'ı dilerseniz tek başınıza oynayabilir, dilerseniz Wi-Fi bağlantınız üzerinden diğer oyuncularla eşleşerek online dövüşler yapabilirsiniz. 1.62 GB dosya boyutuna sahip olan Street Fighter IV Champion Edition, App Store üzerinde 17.99 TL fiyat etiketiyle satılmakta. Oyunu satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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