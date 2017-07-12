Street Fighter 4 artık mobil cihazlarda!

Street Fighter IV Champion Edition, bilgisayarlarımızda ve oyun konsollarımızda severek oynadığımız Street Fighter 4 adlı dövüş oyununun resmi mobil oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir oyun olan Street Fighter IV Champion Edition, bize klasik Street Fighter dövüşçülerinin yanısıra yeni nesil dövüşçüleri de sunuyor. Ryu, Ken, Honda, Vega, Blanka, Guile, Balrog, Sagat, Akuma, Dhalsim, Zangief, Chun-Li, Mr. Bison, Cammy oyundaki klasik kahramanlar. Duley, Viper, Poison ,se yeni nesil kahramanlardan bazıları. Street Fighter IV Champion Edition'ın klasik Street Fighter IV'ten farkı da bu, oyunda orijinal oyunda yer almayan farklı kahramanlar yer alıyor.

Street Fighter IV Champion Edition'ın grafikleri mobil cihazlar için optimize edilmiş. Yüksek çözünürlüklü grafikler içeren oyun geniş ekran desteğine de sahip. Oyunun kontrolleri dokunmatik ekran düşünülerek yapılandırılmış. Sanal kontrol sistemini kullanarak kahramanlarınızın özel hareketlerini, süper ve ultra kombolarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz oyunu harici MFI kontrol cihazlarını kullanarak da oynayabilirsiniz.

Street Fighter IV Champion Edition online oyun moduna da sahip. WiFi bağlantısı üzerinden oyunda diğer oyunculara karşı dövüşebilirsiniz.