Stres Çarkı, Stres Alacağına Alev Aldı

Stres çarkları hayatımıza gireli çok uzun süre olmadı belki ama kendinden öyle çok söz ettirdi ki sanki yüzyıllardır hayatımızda. Bu denli hayatlara nüfuz eden bir cismin ‘patlama’ haberleri gelmese kendimizi hep eksik hissedecektik ki, yeni moda aletler bizi sağ olsunlar şaşırtmadılar. İlk haber Amerika’nın Alabama eyaletinden geldi.

‘Fidget Spinner’ ülkemizdeki ismiyle stres çarkı, eskinin tespihi, yakın tarihin stres toplarının teknolojiği. Elinize alıp oynayınca aklınızı dağıtan bir nevi oyuncak. Orijinali temel fizik kurallarıyla çalışan rulmanlardan oluşan çarkların, çok sürmeden şarj olabilen elektronikleri de piyasada yerini buldu. İşin içine ‘şarj olma’ prensibi dahil olduğunda da ‘patlama’lar malumunuz kaçınılmaz.

Bluetooth özellikli çarklar, 45 dakikadan kısa sürede şarj olabiliyor. Alabama’da yaşayan bir ailenin oğlu, çarkını şarj olsun diye dahili hoparlöre bağladı. Neyseki çark alev aldığında gören çocuk ailesine haber verebildi. Anne, büyük bir hasar oluşmadan alev alan stres çarkını söndürdü.

Bu tarz küçük ve hızlı şarj olan aletlerin aşırı ısınma ihtimali her daim var. Patlama konusunda en büyük şöhrete sahip Samsung Galaxy Note 7’lerden sonra iPhone 7 Plus ve son olarak elektronik sigaraların da patlama haberlerini duyduk. Haberin başında da dediğim gibi, bu çarklar patlamasa eksik hissederdik.

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