Çemberin etrafında tur atıyor ve engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz

Super Atomic, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sabır ve reaksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi ölçebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Super Atomic, farklı zorluktaki bölümleri ve eşsiz kurgusuyla ön plana çıkıyor. Sabır gerektiren oyunda engelleri aşarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana tıklamak. Ekrana tıklayarak karakterinizi zıplatıyor ve engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Bir çember etrafında sürekli tur attığınız oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Hızlı kararlar almanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Giderek zorlaşan bölümler arasında kendinizi kaybediyorsunuz.

Super Atomic oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.