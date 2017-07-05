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Super Atomic
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Super Atomic

Super Atomic İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Super Atomic
Super Atomic
Super Atomic
Super Atomic

Android için Beceri Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

Çemberin etrafında tur atıyor ve engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz

Super Atomic, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sabır ve reaksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi ölçebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Super Atomic, farklı zorluktaki bölümleri ve eşsiz kurgusuyla ön plana çıkıyor. Sabır gerektiren oyunda engelleri aşarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana tıklamak. Ekrana tıklayarak karakterinizi zıplatıyor ve engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Bir çember etrafında sürekli tur attığınız oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Hızlı kararlar almanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Giderek zorlaşan bölümler arasında kendinizi kaybediyorsunuz.

Super Atomic oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Pine Entertainment
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