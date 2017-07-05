Super Atomic(iOS)
iOS için Beceri Oyunu
Reflekslerinizi ve sabrınızı sınayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu
Super Atomic, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz bir kurguya sahip olan oyunda farklı zorluktaki bölümleri geçmeniz gerekiyor.
Zevkli bir kurguya sahip olan Super Atomic, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyundur. Farklı zorluktaki bölümlere sahip olan oyunda sabır göstermeniz ve reflekslerinizi kullanmanız gerekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak. Ekrana tıklayarak karakterinizi zıplatıyor ve engellerden kaçıyorsunuz. Bir çember etrafında sürekli olarak tur attığınız oyunda yüksek puanlara ulaşmanız da gerekiyor. Giderek zorlaşan oyunda hızlı kararlar almanız gerekiyor. Zorlayıcı kurgusuyla dikkatimizi çeken Super Atomic, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebilirim. Zevkli kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Super Atomic'i kaçırmayın.
Super Atomic oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.1 ve üzeri
- Üretici:
- Pine Entertainment
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