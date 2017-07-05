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Super Atomic
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Super Atomic

(iOS)
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22 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Super Atomic
Super Atomic
Super Atomic
Super Atomic

iOS için Beceri Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Reflekslerinizi ve sabrınızı sınayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu

Super Atomic, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz bir kurguya sahip olan oyunda farklı zorluktaki bölümleri geçmeniz gerekiyor.

Zevkli bir kurguya sahip olan Super Atomic, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyundur. Farklı zorluktaki bölümlere sahip olan oyunda sabır göstermeniz ve reflekslerinizi kullanmanız gerekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak. Ekrana tıklayarak karakterinizi zıplatıyor ve engellerden kaçıyorsunuz. Bir çember etrafında sürekli olarak tur attığınız oyunda yüksek puanlara ulaşmanız da gerekiyor. Giderek zorlaşan oyunda hızlı kararlar almanız gerekiyor. Zorlayıcı kurgusuyla dikkatimizi çeken Super Atomic, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebilirim. Zevkli kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Super Atomic'i kaçırmayın.

Super Atomic oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Pine Entertainment
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