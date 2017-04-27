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Super Mario Run Neredeyse 150 Milyon Kez İndirildi

Super Mario Run

Nintendo’nun mobil oyun pazarında da boy gösterme kararıyla piyasaya sürülen oyun dünyasının efsanelerinden Super Mario’nun mobil oyunu Super Mario Run’ın güncel indirme sayısı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Nintendo’nun finansal anlamda büyük başarılar beklediği Super Mario Run, 150 milyona yakın bir indirme sayısına ulaştı.

Nintendo, en son bu yılın başlarında yaptığı açıklamada Super Mario Run’ın 78 milyon kez indirildiğini duyurmuştu. Bugün ise Nisan ayı itibarıyla, bu sayının ikiye katlandığı görülüyor. Üç ay gibi bir sürede indirme sayısının bu kadar artmasının ardındaki etkenin, oyunun Android platformuna da gelmiş olması. Zira oyun uzun bir süredir yalnızca iOS platformu için indirilebilir durumdaydı.

Nintendo tarafından açıklanan indirme sayısının çoğunluğunu ücretsiz indirmeler oluşturuyor. Bilindiği üzere, ücretsiz sürümde ilk birkaç bölüm oynanabiliyor, tüm bölümleri görebilmek için 10 dolar gibi bir ücret talep ediliyor. Görünüşe göre kullanıcılar, yalnızca ücretsiz sürümü indirmiş ve oyunun tam sürümünü satın almamışlar. Bu nedenle Nintendo da yüksek indirme sayısına rağmen Super Mario Run’dan beklediği finansal katkıyı alamadı. Nintendo bu durumda pes mi eder yoksa mobil platformdaki etkinliğine hız mı verir, bizlere zaman gösterecek.

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Super Mario Run Android
Super Mario Run Android Android İçin Super Mario Run Oyunu

İndir193 MB
Super Mario Run iOS
Super Mario Run iOS iPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu

Super Mario Run 78 Milyon İndirmeye Ulaştı

Mobil Oyun Geliştiricileri 2017'ye Yüzde 53 Daha Kazançlı Girdi

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Yazar: - 27.04.2017

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