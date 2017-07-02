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Super Samurai Rampage
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Super Samurai Rampage

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage

Android İçin Arcade Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Onurunuzu koruyun veya savaşa devam edin.

Super Samurai Rampage, görsel çizgileri ve oynanışıyla seneler öncesinin atari oyunlarını hatırlatan arcade türünde sürükleyici bir yapım. Android telefonunuzda dövüş yönü ağır basan hızlı tempolu oyunlara yer veriyorsanız tavsiye ederim.

Onurunu korumakla savaşmak arasında seçim yapmak durumunda kalan bir samurayın yerine geçtiğimiz arcade oyunda bir hikaye üzerinden ilerlemiyoruz. Etrafımızı saran düşmanları katanımızı ustalıkla kullanarak öldürüyoruz. Kafalarını kesmek gibi vahşet içeren hareketler de yapabiliyoruz. Bol kanlı bir oyuna hazırlıkla olun.

En ufak hatamızın ölümle sonuçlandığı oyunda etrafımızdaki düşmanları temizlemek için basit kaydırma hareketlerini kullanıyoruz. Ekranın sağında solunda butonların yer almaması çok güzel olmuş. Tüm telefon ve tabletlerde rahatlıkla oynanabilecek bir samuray oyunu arıyorsanız kesinlikle indirmelisiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Brackish Games
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