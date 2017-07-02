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Super Samurai Rampage
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Super Samurai Rampage

(iOS)
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275 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage
Super Samurai Rampage

iPhone ve iPad İçin Samuray Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Katanınızla düşmanlara günlerini gösterin.

Super Samurai Rampage, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz samuray oyunu. Arcade stilinde oynanışı, retro görselleriyle başında saatler harcadığımız atari oyunları oynadığımız döneme götüren, atari oyunu hissini yaşatan yapımda öfkeli bir samurayı kontrol ediyoruz.

iOS platformuna da ücretli olarak çıkış yapan oyunda aksiyon hiç dinmiyor. Etrafımızı saran düşmanları öldürdükçe yenileri geliyor karşımızda. İşin kötüsü; kullanabildiğimiz tek bir silah (katana) var ve yardımcımız yok. Tek başımıza katanamız elimizden düşene dek savaşıyoruz. Bu noktada oyunun bir sonunun olmadığını söylemem gerek. Bir hikaye üzerinden yürümeyen oyunların en sevdiğim noktası; istenilen zamanda bırakılıp kalınan yerden devam edilebilmesi. Bu oyunda da katanayla ortalığı kan gölüne çevirdikten sonra dilediğiniz zaman katliama son verebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Brackish Games
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