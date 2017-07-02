Katanınızla düşmanlara günlerini gösterin.

Super Samurai Rampage, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz samuray oyunu. Arcade stilinde oynanışı, retro görselleriyle başında saatler harcadığımız atari oyunları oynadığımız döneme götüren, atari oyunu hissini yaşatan yapımda öfkeli bir samurayı kontrol ediyoruz.

iOS platformuna da ücretli olarak çıkış yapan oyunda aksiyon hiç dinmiyor. Etrafımızı saran düşmanları öldürdükçe yenileri geliyor karşımızda. İşin kötüsü; kullanabildiğimiz tek bir silah (katana) var ve yardımcımız yok. Tek başımıza katanamız elimizden düşene dek savaşıyoruz. Bu noktada oyunun bir sonunun olmadığını söylemem gerek. Bir hikaye üzerinden yürümeyen oyunların en sevdiğim noktası; istenilen zamanda bırakılıp kalınan yerden devam edilebilmesi. Bu oyunda da katanayla ortalığı kan gölüne çevirdikten sonra dilediğiniz zaman katliama son verebilirsiniz.