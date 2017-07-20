Super Scoot
iPhone ve iPad İçin Beceri Oyunu
Scooter ile giderken çok dikkatli olmalısınız.
Super Scoot, daha çok küçük yaşta mobil oyuncuların oynarken keyif alacağını düşündüğüm scooter sürme oyunu. Hem iPhone hem de iPad'de kolay, keyifli oynanış sunuyor.
İki tekerlekli elektrikli scooter kullanabilen kedi dostumuzun güvenliğinden biz sorumluyuz. Yolda çıkan onlarca engeli aşmasında yardımcı oluyoruz.
Minimalist görselleriyle çocukların ilgisini çeken scooter kullanma oyununda hayvanlar, yol çalışması, trafik dahil birçok engel çıkıyor. Güneşli günde scooter sürme keyfini çıkaramayan karakterimiz oldukça sinirleniyor ve yoluna çıkan her şeyi silahlarıyla temizliyor. Lazer tabancayla araçları parçalarına ayırma, devasa çekiçle hurdaya dönüştürme, roketle yolu açma, kanat takarak havadan saldırma ve daha pek çok aksiyona giriyor karakterimiz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- MooseMouse LLC
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