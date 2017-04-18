Super Villain War: Lost Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon seviyesi bir hayli yüksek olan oyunda kendi şehrinizi inşa ediyor ve kötü adamlara hükmediyorsunuz.

Kötülüklere hükmetmeye çalıştığınız bir oyun olan Super Villain War: Lost Heroes, kendi şehrinizi kurup zevkli vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda kötü adamlarla mücadele ediyor ve onları yakalayarak hapise tıkmaya çalışıyorsunuz. 120'den fazla farklı kötü adam karakterin yer aldığı oyunda mahkumlarla müttefik olabiliyor ve kötü adamları yakalamak için plan yapabiliyorsunuz. Stratejik taktiklerle ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Dünyayı fethetmeye çalıştığınız oyunda şehrinizi yükselterek dünyanın patronu olmalısınız.

Zevkli bir oynanışa sahip olan oyun, aynı zamanda kaynak üretmeye çalıştığınız bir oyundur. Şehrinizi geliştirerek üretim yapıyor ve kendinizi savunmak için kaynak elde ediyorsunuz. Binalarınızı geliştirebiliyor ve kenti korumak için mücadele ediyorsunuz. Tempolu bir oyun olarak nitelendirebileceğim Super Villain War: Lost Heroes rol yapma oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Kolay bir oynanışa ve etkileyici atmosfere sahip olan Super Villain War: Lost Heroes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.