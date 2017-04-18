Super Villain War: Lost Heroes(iOS)
Kötü adamları yakalayıp mahkum etmeye çalıştığınız zevkli bir rol yapma oyunu
Super Villain War: Lost Heroes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunudur. Kendi şehrinizi kurabildiğiniz oyunda kötü adamları yakalamaya çalışıyorsunuz.
Zevkli vakit geçirebileceğiniz bir oyun olan Super Villain War: Lost Heroes, kendi şehrinizi kurup kötü adamları mahkum etmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda heyecanı ve aksiyonu yüksek savaşlara katılıyor, aynı zamanda da şehrinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Dünyaya hükmetmeye çalıştığınız oyunda stratejik taktiklerle ilerliyor ve kötü adamlarla savaşıyorsunuz. Lonca sistemine de sahip olan oyunda kendinize müttefik bulabiliyorsunuz. 120'den fazla türde kötü karaktere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.
Tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda etkileyici bir atmosfer yer alıyor. Yüksek kaliteli görselleriyle de görsel şölen yaşatan oyunda eğlenceli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Özel güçler kullanabileceğiniz oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Eğer rol yapma oyunlarından zevk alıyorsanız Super Villain War: Lost Heroes oyununu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca mahkumlarla iş birliği yaparak kötü adamların yakalanmasında yardım alabiliyorsunuz.ü
Super Villain War: Lost Heroes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Sway Mobile, Inc.
Rol Yapma Popülerleri
- King Arthur: Legend of the SwordiPhone ve iPad İçin Kral Arthur Oyunu
- Tiny GladiatorsiOS için Rol Yapma Oyunu
- Heart of Honor: Burning BloodiPhone ve iPad için Online Rol Yapma Oyunu
- Mage GauntletiPhone Ve iPad İçin Macera Oyunu
- Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
Super Villain War: Lost Heroes Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı