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Super Villain War: Lost Heroes
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Super Villain War: Lost Heroes

(iOS)
Super Villain War: Lost Heroes İndir Hemen İndir

184 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Super Villain War: Lost Heroes
Super Villain War: Lost Heroes
Super Villain War: Lost Heroes
Super Villain War: Lost Heroes

Kötü adamları yakalayıp mahkum etmeye çalıştığınız zevkli bir rol yapma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Super Villain War: Lost Heroes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunudur. Kendi şehrinizi kurabildiğiniz oyunda kötü adamları yakalamaya çalışıyorsunuz.

Zevkli vakit geçirebileceğiniz bir oyun olan Super Villain War: Lost Heroes, kendi şehrinizi kurup kötü adamları mahkum etmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda heyecanı ve aksiyonu yüksek savaşlara katılıyor, aynı zamanda da şehrinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Dünyaya hükmetmeye çalıştığınız oyunda stratejik taktiklerle ilerliyor ve kötü adamlarla savaşıyorsunuz. Lonca sistemine de sahip olan oyunda kendinize müttefik bulabiliyorsunuz. 120'den fazla türde kötü karaktere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. 

Tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda etkileyici bir atmosfer yer alıyor. Yüksek kaliteli görselleriyle de görsel şölen yaşatan oyunda eğlenceli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Özel güçler kullanabileceğiniz oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Eğer rol yapma oyunlarından zevk alıyorsanız Super Villain War: Lost Heroes oyununu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca mahkumlarla iş birliği yaparak kötü adamların yakalanmasında yardım alabiliyorsunuz.ü

Super Villain War: Lost Heroes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Sway Mobile, Inc.
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