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Süpürgeler Evinizde Casusluk Yapıyor

Roomba casusluk

Uzun yıllardır robot süpürge kavramının öncü isimlerinden olan iRobot şirketi ve onun üst seviye süpürge modelleri Roomba'lar için akla hayale gelmeyecek bir iddia ortaya atıldı. Önemli gazetelerin yaptığı haberlerde, robot süpürgelerin evinize dair veriler topladığı ve bu bilgilerin başka şirketlere sattıldığı iddia edildi. 

Kendi başına evin içerisinde dolaşan ve temizlik yapan Roomba'ların, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek ve daha iyi temizlik yapmak için eviniz içerisindeki duvarları ve mobilyaların yerlerini tarayarak, hafızalarına kaydettikleri biliniyordu. Haberlerde süpürgelerin bu kayıtları iRobot'a aktardığı ve şirketin de evinize dair bütün bu özel bilgileri sattığı bilgileri yer aldı. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan iRobot'un CEO'su Colin Angle, Roomba'ların evlere dair veriler topladığını ve bunu şirkete aktardığını doğrulamaktan çekinmedi. Fakat bu verileri henüz kimseye satmadıklarını söyleyen Angle, önümüzdeki iki yıl içerisinde bu verileri satmak için bir strateji oluşturacaklarını ve resmi olarak bunları satmaya başlayacaklarını da kaydetti. 

Roomba'ların topladığı verilerin alıcıları arasında Amazon, Google ve Apple gibi büyük şirketlerin yer aldığı söylenmişti. Bu şirketlerin, evlere dair verileri satın alarak işleyeceği ve yeni ev teknolojileri geliştirmeye başlayacakları iddialar arasında yerini almıştı. Henüz iRobot bu verileri sattığını doğrulamasa da ilerleyen yıllarda bu veriler kullanılarak üretilmiş yenilikçi cihazlar görebiliriz. 

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Yazar: - 26.07.2017

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