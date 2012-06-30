Surf Anonymous Free, tüm çevrimiçi faaliyetlerini güvenli ve özel olarak yürütmek isteyen internet kullanıcıları için geliştirilmiş ücretsiz bir güvenlik yazılımıdır.

Program sayesinde IP adresinizi değiştirerek sizin için özel olan verilerinizi koruyabileceğiniz gibi aynı zamanda engellenmiş internet siteleri ve bloglara da girme şansına sahip olabilirsiniz.