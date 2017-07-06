Sürücüsüz Araçlar Video Oyun Teknolojisi İle Güçlendiriliyor

Sürücüsüz araç teknolojilerinin önümüzdeki yıllara damga vuracağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü bu alanda yapılan çalışmalar hızla artıyor ve tüketicilerin alım gücüne biraz daha yaklaşıyor. İşte bu sektörün, yani sürücüsüz araçların en önemli bileşenlerinden biri, hiç beklemeyeceğimiz bir sektörden geldi: Video oyunları.

The Washington Post tarafından yayınlanan bir habere göre, bilgisayarınızdaki veya oyun konsolunuzdaki üst düzey grafik işlemci birimi, sürücüsüz otomobilleri çalıştırmak için kullanılan teknoloji ile aynı özellikleri taşıyor.

Bilindiği üzere grafik işlemcileri (GPU), birden fazla işlemi merkezi işlemcilerin kullanacağı şekilde işleme yeteneğine sahip. Sürücüsüz otomobillerde de artık işlevleri yerine getirmek için birden fazla bağımsız işlemciyi değiştirmeye başladılar. Özetle, GPU'lar eğlence sisteminin parçası olmaktan çıkıp ana bileşenlerden biri oldu.

Gün içerisinde sizlerle paylaştığımız bir diğer haberde, Nvidia gibi dünyanın en büyük GPU üreticilerinden birinin Baidu'nun Apollo projesine ortak olduğunu duyurmuştuk. Şirket, Drive PX yapay zeka donanımını Çinli otomobil üreticilerine sunacak ve şirketler üst düzey işlemcilere erişebilecek.

Gelecekte yeni arabamızı seçerken grafik işlemcisine bakmak zorunda kalır mıyız? Bence mümkün.

Mitsubishi Electric'ten Sürücüsüz Araç Kullanımı İçin Yeni Teknolojiler