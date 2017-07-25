Sürücüsüz Teknoloji Otoyollardan Okyanuslara Kadar Uzandı

Sürücüsüz ve otonom sürüş teknolojileri son 5 yılda hızla gelişerek geçeği şekillendiremeye devam ediyor. Bu noktada teknoloji sınır tanımazken, gözünü asfalttan ayırıp deniz taşımacılığına da göz kırpıyor.

Wall Street Journal'de yayınlanan habere göre, 2020 yılında ilk mürettebatsız tam otonom kargo gemisi, 2018 yılında inşa edilmeye başlanacak ve ardından suya indirilecek. Norveç'te inşa edilecek olan Yara Birkeland kargo gemisi, bünyesinde barındıracağı GPS, radar, kameralar ve algılayıcıları kullanarak kargo taşımacılığı yapabilecek ve limanlar arası dolanarak tek başına demirleyebilecek.

Bu teknoloji, bildiğimiz konvansiyonel taşımacılıktan daha pahalıya mal olacak. Yeni otonom kargo gemisi, standart bir konteyner gemisinin maliyetinin yaklaşık üç katı kadar olacak, bu da 25 milyon dolara denk geliyor.

Ancak gemi, yakıt ve mürettebat olmaksızın, yıllık işletme giderlerini yüzde 90 kadar aşağı çekebilecek kapasiteye sahip, bu yüzden genel giderlerini minimuma indirerek olağanüstü tasarruf sağlayabilecek.

Yapımcı şirket, web sitesinde yayınlanan açıklamada "Yara Birkeland başlangıçta mürettebatlı bir gemi gibi çalışacak ardından 2019'da uzak operasyona geçecek ve 2020'den itibaren tamamen otonom operasyonları gerçekleştirebilecek durumda olacak" şeklinde açıklama yaptı.

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