Switch & Glitch, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir eğitici bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli robot arkadaşların yer aldığı oyunda günü kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Benzersiz bir dünyada geçen renkli bir bulmaca oyunu olan Switch & Glitch, özellikle çocukların beğenerek oynayabileceği bir oyundur. Oyunda birbirinden zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve aynı zamanda basit kodlama öğrenebiliyorsunuz. Bilişsel düşünmeyi ve kodlamayı öğreten oyun, bu özellikleriyle çocuklara hitap ediyor. Robotların kontrol edilerek oynandığı oyunda görsel zekanın da bir hayli yorulması gerekiyor. Birbirinden renkli dünyalarda geçen oyunda zorlu bulmacaları tamamlamalı ve maceranın tadına varmalısınız. Eğer çocuklarınıza oyun arıyorsanız bu oyunu gönül rahatlığıyla indirebilir ve çocuğunuza oynatabilirsiniz. Oyunda kontrol edilen sevimli robotları kişiselleştirebiliyor ve zevkinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Farklı nesnelerin kilitlerini açabiliyor ve farklı gezegenleri keşfedebiliyorsunuz.

Eşsiz ödüllerin de yer aldığı bir oyun olan Switch & Glitch, aynı zamanda multiplayer moduyla da oynanabiliyor. Böylece eşsiz bir deneyim yaşabilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir maceraya çıkabilirsiniz. Switch & Glitch oyununu mutlaka denemelisiniz.

Switch & Glitch oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.