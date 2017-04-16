Switch & Glitch, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğitici bir bulmaca oyunudur. Çocukların beğenerek oynayabileceği oyunda hem kodlamayı hemde bilişsel düşünmeyi öğreniyorsunuz.

Zevkli bir bulmaca oyunu olan Switch & Glitch, çocukların severek oynayabileceği bir oyundur. Oyunda kodlamayı ve bilişsel düşünmeyi öğreniyor, aynı zamanda da zorlu bölümlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Renkli grafiklerin ve farklı dünyaların yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve zorlu bölümleri geçmelisiniz. Ayrıca oyunu arkadaşlarnızla birlikte de oynayabilir, farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sevimli robotları kontrol ettiğiniz oyunda aksiyonun ve maceranın da tadına varabiliyorsunuz. Eğer çocuklarınızın oynayabileceği eğlenceli bir oyun arayışındaysanız Switch & Glitch'i gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kodlama öğreten oyunu çocuklarınız oldukça sevecek. Ayrıca oyunda kullanılan robotları da kişiselleştirebilir ve farklı görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Farklı gezegenleri de keşfedebileceğiniz oyunda eşsiz ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda yer alan multiplayer moduyla da arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Switch & Glitch oyununu mutlaka denemelisiniz.

Switch & Glitch oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.